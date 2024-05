Svolta in Vermont, società petrolifere pagheranno danni al clima

(Keystone-ATS) Il Vermont diventa il primo stato americano a far entrare in vigore una legge che richiede alle società di combustibili fossili di pagare per i danni causati dal cambiamento climatico.

Il provvedimento prevede la presentazione entro il 15 gennaio 2026 di una stima dei costi totali per lo stato e i suoi residenti delle emissioni di gas serra fra il 1995 e il 2024. I fondi che verranno pagati dalle compagnie petrolifere per rimborsare le spese sostenute saranno usati dallo stato per migliorare le opere infrastrutturali. Il Massachussetts, il Maryland e New York stanno considerando misure analoghe.