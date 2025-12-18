Svolta agli Oscar, dal 2029 si vedranno su YouTube

Keystone-SDA

Storica svolta per la tv in streaming: l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato il trasferimento della cerimonia degli Oscar dalla Abc su YouTube, nell'ambito di un accordo che inizierà con la 101/a edizione dei premi nel 2029.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il passaggio del premio cinematografico più prestigioso e seguito al mondo lo renderà accessibile in streaming a oltre 2 miliardi di persone a livello globale.

“La partnership ci permetterà di ampliare l’accesso al pubblico globale più vasto possibile”, hanno dichiarato in una nota il Ceo dell’Academy Bill Kramer e Lynette Howell Taylor, presidente dell’organizzazione. Il nuovo accordo, che assegna a YouTube i diritti globali esclusivi degli Oscar fino al 2033, vedrà lo show lasciare la Abc per la prima volta in oltre 50 anni. La cerimonia sarà disponibile in diretta sull’app gratuita di YouTube in tutto il mondo e, negli Stati Uniti, anche su YouTube Tv. Come parte dell’accordo, la società proprietà di Google (a sua volta controllata dalla holding Alphabet) trasmetterà anche il red carpet, contenuti dietro le quinte durante l’evento, l’annuncio delle nomination, i Governor’s Awards, il pranzo dei candidati e altri contenuti legati agli Academy Awards.

Il passaggio prende atto di una transizione già nelle cose nel settore dell’home entertainment. Con YouTube e Netflix in testa, negli Stati Uniti lo scorso maggio più telespettatori hanno scelto i servizi in streaming rispetto al totale combinato di quanti si erano sintonizzati sulla Tv via cavo o sui network tradizionali. Il sorpasso era minimo – 45% a 44% – ma le curve, in ascesa per lo streaming e in calo per cavo e network, erano apparse ormai inarrestabili ed era la prima volta che questo accadeva su base mensile. A trainare lo storico sorpasso era stata la generazione del baby boom: gli over 65 si sono adeguati ad abitudini già radicate tra figli, nipoti e pronipoti.

Anche gli Oscar, trasmessi per la prima volta in tv nel 1953 sulla Nbc, ne avevano preso atto mandando in onda quest’anno l’ultima edizione della notte delle stelle anche su Hulu. Per YouTube, che negli ultimi anni ha investito massicciamente nei diritti di trasmissione in diretta accettando di pagare nel 2022 2 miliardi di dollari all’anno per il popolare pacchetto Nfl Sunday Ticket, l’esclusiva degli Oscar è un risultato di enorme rilievo. Gli Academy Awards si accodano del resto ad altri premi che stanno migrando verso le piattaforme di streaming nel tentativo di contrastare il calo degli ascolti della televisione tradizionale.

Gli Screen Actors Guild (Sag) Awards sono passati da Tnt a Netflix nel 2024, mentre i premi della country music hanno lasciato la Cbs per Amazon Prime Video nel 2022. YouTube è da tempo una presenza dominante su dispositivi mobili e laptop, ma solo negli ultimi anni ha iniziato a prevalere anche sugli schermi televisivi veri e propri. Secondo la Nielsen, la società che misura gli ascolti, YouTube rappresenta il 13% di tutto il tempo di visione televisiva negli Stati Uniti, la quota più alta tra tutti i servizi di streaming (Netflix è all’8%).