Svizzeri cambiano casa in media cinque volte nella vita

Keystone-SDA

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Gli svizzeri traslocano in media cinque volte nel corso della loro vita e malgrado la penuria di alloggi solo circa la metà deve cercare una nuova abitazione per più di tre mesi.

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(Keystone-ATS) Sono i due principali risultati che emergono da un sondaggio del portale immobiliare Newhome.

Concretamente, le 1273 persone tra i 18 e i 79 anni interpellate nell’ambito dell’indagine demoscopica hanno in media cambiato casa 4,9 volte nella loro esistenza. Quasi un terzo si è spostato al massimo due volte, il 41% fra tre e cinque volte e il 32% più di cinque volte. Poco sorprendente: la quota di chi non ha mai traslocato o lo ha fatto una sola volta è particolarmente alta tra gli under 29 anni.

L’acquisto di una proprietà è stato il motivo determinante di un trasloco per una persona su tre (33%). Il 24% ha indicato un cambiamento nella situazione di coppia e il 27% una diversa configurazione familiare come motivo dell’ultimo trasferimento. Meno comune è cercare un nuovo alloggio per un nuovo posto di lavoro o una formazione: il dato è del 19%.

Dal sondaggio traspare anche qualche differenza regionale. Per esempio in Ticino si trova casa più facilmente che altrove: il 35% ha impiegato meno di un mese. A livello nazionale invece uno su dieci ha dovuto cercare per oltre un anno, una quota che sale al 18% fra i 45-59enni.