La televisione svizzera per l’Italia

Svizzeri all’estero: “sì” a identità elettronica

Keystone-SDA

Il Consiglio degli Svizzeri all'estero, riunitosi oggi a Berna, ha approvato una risoluzione a favore della nuova legge sull'identità elettronica (Id-e), in votazione il prossimo 28 settembre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’organismo, che rappresenta oltre 826’000 cittadini elvetici residenti fuori dai confini nazionali, sottolinea come l’Id-e sia fondamentale per semplificare l’accesso ai servizi amministrativi, spesso ostacolato da distanza geografica, fusi orari e burocrazia.

Secondo il Consiglio, la creazione di un’identità digitale statale è un passo chiave per sviluppare l’e-government e aprire la strada a nuove forme di partecipazione politica, come il voto elettronico e la raccolta online di firme per iniziative e referendum. Tali strumenti permetterebbero agli espatriati di esercitare i propri diritti politici in maniera più semplice, sicura e moderna.

Alla prima seduta della nuova legislatura hanno preso parte oltre cento delegati provenienti da tutto il mondo, accolti dalla presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker. Dei 120 membri del Consiglio, 71 sono di nuova nomina.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR