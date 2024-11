Svizzeri acquistano sempre più spesso articoli seconda mano sul web

Keystone-SDA

Gli svizzeri acquistano sempre più spesso online articoli di seconda mano. Secondo Myriam Meier, responsabile settoriale presso l'istituto di ricerche di mercato GFK, negli ultimi due mesi quasi una persona su due (47%) ha comprato dell'usato sul web.

1 minuto

(Keystone-ATS) La vendita al dettaglio online in questo segmento non è però ancora così consolidata come all’estero, ha spiegato oggi l’esperta in un intervento al Retail Forum, un evento organizzato all’aeroporto di Zurigo. In Francia, ad esempio, l’apposita piattaforma Vinted è terza nel mercato web e in Italia è al quarto posto dopo Ebay. Quest’ultima società è al terzo posto in Germania.

Per Meier tutto questo non rappresenta una sorpresa. “In Francia ad esempio è ormai normale acquistare di seconda mano anche grandi elettrodomestici come gli aspirapolvere”. A suo avviso la Svizzera sta comunque recuperando terreno: la quota di chi si compera l’usato online è salita di 10 punti percentuali rispetto al precedente rilevamento, ha sottolineato la specialista.

All’origine di questa tendenza – ha proseguito la ricercatrice – vi è il desidero di consumare in modo più sostenibile, ma anche la situazione finanziaria più difficile dei consumatori. Dopo tutto volendo risparmiare, se si ha un po’ di pazienza, si possono fare buoni affari sulle piattaforme di seconda mano, si è detta convinta Meier.