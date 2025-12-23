Svizzeri a favore di tassa aerei per finanziare trasporti pubblici

Keystone-SDA

Due terzi degli svizzeri sono favorevoli a una tassa sui biglietti aerei. I proventi dovrebbero essere utilizzati per abbassare i prezzi dei trasporti pubblici e per ampliare l'offerta di treni notturni.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un sondaggio del servizio di ricerca GFS-Zürich commissionato dall’organizzazione ambientalista Straffico (Umverkehr), specializzata in politica dei trasporti, la quale prevede di lanciare in primavera un’iniziativa per l’attuazione di una tassa sui biglietti aerei.

L’introduzione di una simile tassa ha ottenuto il maggior consenso nella fascia di età superiore ai 65 anni: l’80% di loro ha risposto “sì” o “piuttosto sì”, si legge in un comunicato diffuso oggi.

Il 60% degli interpellati ha sostenuto sia l’idea di utilizzare le entrate derivanti dalla tassa per ridurre le tariffe dei trasporti pubblici sia per promuovere i treni notturni; il 43% si è detto favorevole a un uso per la promozione dei carburanti sintetici.

Per quanto riguarda l’importo della tassa sui biglietti aerei, poco più di un terzo dei partecipanti al sondaggio propende per 30 franchi per i voli a corto raggio e di 120 franchi per quelli a lungo raggio. Quasi il 70% degli intervistati concorda che per le tratte che possono essere facilmente sostituite dal treno la tassa dovrebbe essere più elevata.

Il 60% degli interrogati ha poi respinto una distribuzione uniforme delle entrate senza destinazione specifica. L’esperienza maturata con la distribuzione alla popolazione di proventi della tassa sul CO2 ha dimostrato che la maggioranza della popolazione non percepisce una simile attribuzione attraverso i premi dell’assicurazione malattia, afferma Umverkehr nella nota.

Per il sondaggio sono state intervistate – telefonicamente o online – tra il 3 e il 21 novembre 1’019 persone di almeno 18 anni residenti nella Svizzera tedesca e romanda.