Svizzera riduce il personale all’ambasciata di Teheran
La Svizzera adotta misure cautelari in Iran: il personale all'ambasciata di Teheran è stato ridotto negli ultimi giorni da 14 a 10 unità, ha indicato a Keystone-Ats il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
(Keystone-ATS) L’ambasciatrice Nadine Olivieri Lozano rimane comunque sul posto e la sede resta operativa, precisa la fonte. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a misure specifiche per la sicurezza dei dipendenti.
Le autorità federali hanno intanto inasprito le raccomandazioni di viaggio: ora si sconsiglia di recarsi anche in Israele. Un avviso simile per l’Iran vige già da agosto.
Secondo i dati del DFAE aggiornati a stamani attualmente risultano registrati sulla piattaforma TravelAdmin cinque viaggiatori in Iran e venti in Israele. Le autorità federali precisano di non organizzare rimpatri per i cittadini svizzeri, invitandoli piuttosto a seguire le indicazioni delle autorità locali. In Israele risiedono circa 25’000 cittadini elvetici, mentre in Iran sono 180.
Resta operativo anche il canale di potenza protettrice che la Confederazione gestisce per conto degli Stati Uniti in Iran, attivo dal 1980. Il DFAE lo definisce attivo e a disposizione di entrambe le parti, ma non fornisce dettagli sull’eventuale utilizzo in queste ore di tensione, malgrado non più tardi della scorsa settimana le parti avessero ripreso i negoziati a Ginevra.