Svizzera Paese più competitivo al mondo, studio

Keystone-SDA

Secondo uno studio la Svizzera è il Paese più competitivo al mondo. Il primo posto fra 58 nazioni è ottenuto grazie alle ottime valutazioni nei settori economia e istruzione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il “Competitiveness Report 2025” del think tank “Eight Competitiveness Lab” ha valutato i vari Paesi nei rami economia, istruzione, società e sostenibilità, si legge in un comunicato odierno dell’azienda di consulenza EightAdvisory.

Grazie al primo posto nei settori economia e istruzione, oltre ai buoni piazzamenti per sostenibilità (quarto posto) e società (ottavo posto) la Svizzera non è prima solo per la competitività in Europa, ma anche a livello mondiale.

Fattori culturali radicati, come il pragmatismo e la regolamentazione snella, rendono la Confederazione più resistente alle crisi rispetti ai suoi vicini, si legge nella motivazione. Oltre a questo vengono lodati l’attenzione data alle tecnologie del futuro, gli intensi scambi internazionali e anche la cura dei valori elvetici tradizionali.

Inoltre, la Svizzera ottiene il primo posto grazie “alla sua solida base economica, alle infrastrutture robuste, alla forte capacità innovativa e alle condizioni fiscali”, conclude il comunicato.