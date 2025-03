Svizzera ha la flotta di navi portacontainer più grande del mondo

Pur non avendo accesso diretto al mare la Svizzera è diventata il paese con la flotta di navi portacontainer più grande al mondo: lo ha affermato oggi ad Amburgo Gaby Bornheim, presidente del Verband Deutscher Reeder, l'associazione degli armatori tedeschi.

(Keystone-ATS) La Germania – si è rammaricata la 59enne – è scesa al terzo posto in una classifica che in precedenza l’aveva vista dominare, essendo stata superata anche dalla Cina. Il fatto che il nuovo leader sia la Confederazione è dovuto a un’unica azienda: la più grande compagnia di navigazione del pianeta, la Mediterranean Shipping Company (MSC), ha infatti sede a Ginevra.

Come noto l’azienda è stata fondata dall’imprenditore italiano Gianluigi Aponte, oggi 84enne, che secondo il Bloomberg Billionaires Index è al momento la seconda persona più ricca della Svizzera, con un patrimonio stimato a 26,2 miliardi di dollari (23,0 miliardi di franchi), subito dopo Ernesto Bertarelli (e famiglia), che ha attivi valutati a 27,5 miliardi di dollari.

MSC in passato non solo si è fatta un nome acquisendo una partecipazione nella società di logistica portuale di Amburgo HHLA, ma più recentemente anche come acquirente di navi portacontainer tedesche. “Hanno rilevato molto tonnellaggio”, ha spiegato Bornheim. Il risultato: sebbene la stazza lorda (gross tonnage, GT) delle navi portacontainer che navigano sotto controllo tedesco sia aumentata da 29 a 30 milioni di GT, la Svizzera è ora in testa con 35 milioni di GT e la Cina segue con 31 milioni.