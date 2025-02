Svizzera esprime preoccupazione all’ONU per disimpegno Usa

Keystone-SDA

La Svizzera è preoccupata per il disimpegno di "alcuni Stati" dal Consiglio per i diritti umani dell'ONU, ha dichiarato oggi a Ginevra il consigliere federale Ignazio Cassis, senza menzionare esplicitamente l'amministrazione Trump.

2 minuti

(Keystone-ATS) In un contesto in cui gli Stati Uniti e Israele stanno boicottando l’organismo delle Nazioni Unite, il ministro degli esteri svizzero ha espresso la sua preoccupazione perché – a suo dire – “il mondo sta perdendo i suoi punti fissi”.

“I diritti umani sono affare di tutti”, ha aggiunto il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Secondo Cassis, “ogni membro delle Nazioni Unite deve assumersi le proprie responsabilità”.

Cassis si è detto preoccupato per le tensioni politiche internazionali, la riduzione dello spazio democratico, l’aumento delle crisi umanitarie e l’autoritarismo che colpisce più della metà del pianeta. “Gli elettori hanno espresso una diffusa sfiducia nei confronti dei loro dirigenti. I giovani stanno diventando più radicali, i partiti populisti stanno guadagnando terreno e i social network stanno imponendo una comunicazione senza filtri”, secondo il responsabile del DFAE.

La globalizzazione può aver ridotto la povertà, ma ha anche portato alla deindustrializzazione in Occidente, ha aggiunto. La digitalizzazione sta sconvolgendo il mondo del lavoro, le rivendicazioni identitarie stanno influenzando le società, i social stanno alimentando divisioni e il cambiamento climatico sta esacerbando la sfiducia nei leader politici.

Il consigliere federale ritiene che “qui a Ginevra abbiamo la responsabilità e i mezzi” per lottare contro questi problemi. Non ha nascosto il suo “orgoglio” per il fatto che il Consiglio dei diritti umani sarà presieduto per un anno dall’ambasciatore svizzero presso l’ONU a Ginevra, Jürg Lauber.