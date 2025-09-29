La televisione svizzera per l’Italia

Svizzera e Stati Uniti insieme, “non manipoliamo le valute”

Keystone-SDA

La Banca nazionale svizzera (BNS), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento americano del tesoro hanno adottato una dichiarazione congiunta su questioni macroeconomiche e valutarie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nel testo la Svizzera e gli Stati Uniti ribadiscono di non influenzare i tassi di cambio a fini competitivi.

Berna e Washington ribadiscono la loro adesione ai principi del Fondo monetario internazionale (FMI) e del gruppo di stati del G20 in materia di pratiche valutarie, si legge in un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla BNS. “In particolare, nessuno dei due paesi utilizza i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale allo scopo di impedire l’aggiustamento effettivo delle bilance dei pagamenti o di assicurarsi vantaggi competitivi ingiusti”.

La dichiarazione congiunta conferma inoltre che gli interventi sul mercato dei cambi costituiscono per la BNS un importante strumento di politica monetaria al fine di garantire condizioni monetarie appropriate e poter così assolvere il mandato legale della stabilità dei prezzi. La dichiarazione non è giuridicamente vincolante e conferma la prassi esistente, ricorda peraltro l’istituto guidato da Martin Schlegel.

Indipendentemente da questa dichiarazione, la BNS e il DFF dal 2022 intrattengono con il Dipartimento del tesoro un dialogo su temi macroeconomici e di politica finanziaria, rammenta ancora la Banca nazionale.

Come si ricorderà la BNS è intervenuta in passato sul mercato dei cambi per evitare quello che giudica un rafforzamento eccessivo del franco. Questo l’ha esposta alle critiche del governo americano, che l’ha definita “manipolatrice di moneta”. La questione è assurta a un interesse ancora maggiore sulla scia della vertenza dei dazi del 39% imposti contro la Svizzera in agosto dal presidente americano Donald Trump, in quanto ai suoi occhi la Confederazione ha un surplus commerciale eccessivo nei confronti degli Stati Uniti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR