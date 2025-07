Svizzera attende ancora lettera e accordo con gli USA per dazi

Keystone-SDA

La Svizzera è ancora nell'incertezza per quanto riguarda la controversia doganale con gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump non ha ancora reso noto alcuna informazione. E il Consiglio federale non sa neppure quando avverrà la comunicazione.

(Keystone-ATS) “Sono consapevole che le persone attendono con ansia il risultato o la lettera degli Stati Uniti di oggi”, ha dichiarato oggi il consigliere federale Albert Rösti a margine di un incontro con i media.

Questa incertezza pesa sull’economia e sui mercati. All’inizio della settimana, Trump ha annunciato nuovi dazi per quattordici paesi e ha posticipato la scadenza per altri dazi da domani al 1° agosto. Non è chiaro cosa questo significhi per la Svizzera.

Due settimane fa la presidente della Confederazione e ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, dopo una telefonata con il segretario al Tesoro USA Scott Bessent, ha annunciato che questi le avrebbe detto che “si è molto vicini a un accordo”, pur ammettendo che gli Usa sono in ritardo nelle trattative perché impegnati su molti fronti.