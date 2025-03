Svizzera annulla conferenza su Convenzioni Ginevra in Medio Oriente

Keystone-SDA

La Svizzera annulla la conferenza sull'applicazione delle Convenzioni di Ginevra in Medio Oriente prevista per domani.

(Keystone-ATS) Berna ha annunciato oggi che il numero di partecipanti provenienti da diverse regioni che sostengono il progetto di dichiarazione finale è insufficiente.

Il formato, a cui erano stati invitati 196 Stati parte, avrebbe dovuto portare a una riaffermazione del diritto internazionale umanitario. Ma nelle ultime settimane si sono verificate forti tensioni intorno alla riunione.

“Dopo aver esaminato lo stato delle registrazioni oggi alle 16.00, il depositario è giunto alla conclusione che non c’è una massa critica sufficiente nelle varie regioni per sostenere il progetto di dichiarazione finale”, ha annunciato la missione svizzera all’ONU a Ginevra. Ne deduce che le alte parti contraenti non hanno la volontà necessaria per organizzare la conferenza.

Lo scorso settembre, la Svizzera, depositaria delle Convenzioni di Ginevra, aveva ricevuto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il mandato di organizzare questa riunione entro sei mesi.

Israele ha accusato la Svizzera di aver adottato un approccio “revisionista” che avrebbe portato a nuovi obblighi e gli Stati Uniti hanno deciso di boicottarla. Secondo alcuni media arabi, i palestinesi stavano per fare la stessa cosa poiché la bozza del comunicato finale non avrebbe affrontato la situazione dei detenuti palestinesi. Ciò ha irritato i Paesi dell’Organizzazione della Conferenza islamica (Oic).