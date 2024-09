Svizzera all’Onu, appello per una de-escalation in Medio Oriente

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Svizzera ha lanciato un appello per una de-escalation in Medio Oriente. Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato, ha ribadito ancora una volta la rappresentanza elvetica.

La Confederazione è profondamente preoccupata per la situazione in Medio Oriente, si legge in un messaggio diffuso ieri sera su X. I diplomatici svizzeri presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno chiesto la fine delle ostilità e la piena attuazione della risoluzione 1701, quella del 2006 per la fine della guerra in Libano.

In tal modo Berna ha fatto eco all’appello del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che sul conflitto tra Israele e le milizie Hezbollah in Libano aveva chiesto alle parti di “tornare urgentemente alla piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e di passare immediatamente alla cessazione delle ostilità”.