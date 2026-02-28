Svizzera “profondamente preoccupata” per attacchi contro l’Iran

Keystone-SDA

"La Svizzera è profondamente preoccupata per gli attacchi sferrati oggi dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran": lo si legge in un messaggio pubblicato su X dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

1 minuto

(Keystone-ATS) La Confederazione “chiede il pieno rispetto del diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale umanitario”.

“Invitiamo tutte le parti alla massima moderazione e chiediamo la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture”, aggiunge Berna. Il DFAE fa anche sapere che l’ambasciata elvetica è operativa. “I nostri buoni uffici restano a disposizione delle parti coinvolte”, conclude la nota.