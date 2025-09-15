La televisione svizzera per l’Italia

Svizzera, pernottamenti in aumento anche in agosto: +2,3%

Si conferma anche in agosto la tendenza positiva emersa nei mesi precedenti nel settore alberghiero svizzero. Secondo una prima stima diffusa oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), nel mese in rassegna i pernottamenti sono aumentati del 2,3% su base annua.

(Keystone-ATS) La crescita è stata trainata dai clienti internazionali, che hanno fatto segnare una crescita del 5,2% rispetto ad agosto del 2024. In calo invece gli ospiti svizzeri: -1,1%.

Da gennaio a fine luglio il settore aveva già registrato 25,3 milioni di pernottamenti (+1,6%). I dati di agosto mettono il settore alberghiero sulla buona strada per superare il record di 42,8 milioni di pernottamenti dell’anno scorso.

Il 22 settembre l’UST pubblicherà una seconda stima per quanto riguarda il mese di agosto, mentre i valori definitivi e assoluti per il periodo da gennaio ad agosto seguiranno il 3 ottobre.

