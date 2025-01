Svezia: danni a cavo sottomarino tra Svezia e Lettonia

Keystone-SDA

Il primo ministro svedese ha dichiarato che almeno un cavo sottomarino che collega Svezia e Lettonia è stato danneggiato, l'ultimo incidente che segue una serie di problemi simili nel Mar Baltico.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ci sono informazioni che suggeriscono che almeno un cavo dati tra Svezia e Lettonia è stato danneggiato nel Mar Baltico. Il cavo è di proprietà di un’entità lettone. Sono stato in stretto contatto con il primo ministro lettone Evika Silina per tutto il giorno”, ha detto Ulf Kristersson su X. A gennaio, la Nato ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine.

La Lettonia ha annunciato di aver inviato una nave da guerra sul luogo dell’incidente, specificando di aver individuato una “nave sospetta”, la Michalis San, e altre due imbarcazioni nella zona. “Abbiamo una nave da guerra che pattuglia il Mar Baltico 24 ore su 24, giorno e notte, e questo ci ha consentito di intervenire rapidamente non appena ci siamo resi conto del danno”, ha affermato il comandante della Marina lettone Maris Polencs, durante una conferenza stampa.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il danno si è verificato nelle acque territoriali svedesi, a una profondità di almeno 50 metri. “Si sono verificate interruzioni nei servizi di trasmissione dati”, ha affermato il Centro nazionale radiotelevisivo lettone (Lvrtc), aggiungendo che sono state trovate soluzioni sostitutive e che nel complesso gli utenti finali non saranno interessati. “Sulla base delle attuali conoscenze, riteniamo che il cavo sia stato danneggiato in modo significativo da fattori esterni”, ha affermato l’azienda in una nota. “Lvrtc ha avviato un’azione penale”.

I paesi del Mar Baltico stanno cercando di rafforzare le proprie difese dopo il presunto sabotaggio di diversi cavi sottomarini avvenuto negli ultimi mesi. Questi episodi, in cui sono state prese di mira le infrastrutture energetiche e di comunicazione, fanno parte, secondo esperti e leader politici, di una “guerra ibrida” condotta da Mosca contro i Paesi occidentali, in questa vasta area marittima che tocca le coste di diversi membri della Nato e dalla Russia. A gennaio, l’Alleanza ha annunciato una missione per proteggere queste infrastrutture sottomarine. “Svezia, Lettonia e Nato stanno collaborando strettamente su questa questione. La Svezia fornirà le capacità necessarie”, ha aggiunto il primo ministro svedese.