Superati per la prima volta i 20 gradi in Svizzera

Superata per la prima volta la soglia dei 20 gradi oggi in Svizzera: stando ai dati misurati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), alle 13.30 facevano 22,7 gradi a Biasca, 22,6 gradi a Magadino/Cadenazzo e 21,7 a Cevio.

(Keystone-ATS) Al sud delle Alpi il limite di 20 gradi è così stato raggiunto o superato circa tre settimane prima rispetto alla media degli anni 1991-2020, ossia il 15 marzo, è stato spiegato all’agenzia Keystone-ATS.

Il momento in cui si misurano per la prima volta i 20 gradi in un anno può variare notevolmente, e in passato questa soglia è già stata sorpassata anche molto prima.

Nel 2013 sul versante sud delle Alpi erano stati registrati per la prima volta oltre 20 gradi già il 4 gennaio. Nel 1941, invece, alla stazione di misurazione di Locarno-Monti la temperatura aveva superato i 20 gradi soltanto il 21 maggio.