Super Mario compie 40 anni e uscirà il nuovo film “galattico”

Keystone-SDA

Il 13 settembre 1985 nasceva Super Mario Bros., il videogioco che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'intrattenimento. Quarant'anni dopo, Nintendo celebra con un annuncio: il sequel del film "Super Mario Bros. Movie", si intitolerà "Super Mario Galaxy Movie".

(Keystone-ATS) Il sequel uscirà nelle sale il 3 aprile 2026. L’annuncio è stato fatto durante il Nintendo Direct, proprio in occasione del 40o anniversario del debutto di Mario. Il titolo del nuovo film richiama Super Mario Galaxy, il celebre gioco per Wii del 2007, e promette un’avventura interplanetaria all’altezza della leggenda.

Nato come semplice idraulico che saltellava in un videogioco, Mario è diventato un simbolo della cultura pop mondiale. In quattro decenni ha attraversato generazioni, console e generi, trasformandosi da protagonista videoludico a star del cinema. Il primo film animato di Super Mario, uscito nel 2023, ha incassato 1,36 miliardi di dollari, diventando l’adattamento cinematografico da un videogioco più redditizio di sempre.

Con “Super Mario Galaxy Movie”, Nintendo e Illumination vogliono spingere ancora più in là i confini dell’universo narrativo, portando Mario tra pianeti e galassie, in una missione epica per salvare la Principessa Peach e l’intero cosmo.

Chris Pratt tornerà a dare voce a Mario, affiancato da Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong) e Keegan-Michael Key (Toad). Il primo film ha visto anche un cameo di Charles Martinet, storica voce di Mario nei videogiochi.

Il sequel promette di essere ancora più ambizioso, con ambientazioni cosmiche ispirate al gioco Super Mario Galaxy, che ha segnato una svolta nella saga grazie alla sua innovativa meccanica gravitazionale e alla colonna sonora orchestrale.

Ma non c’è solo Super Mario nell’orizzonte cinematografico di Nintendo, che ha annunciato anche un adattamento per il grande schermo di “The Legend of Zelda”, in collaborazione con Sony Pictures. Diretto da Wes Ball (Maze Runner), il film uscirà nel marzo 2027 e vedrà Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth nei ruoli di Zelda e Link.

Queste produzioni segnano una nuova era per Nintendo, che punta a trasformare i suoi franchise storici in saghe cinematografiche capaci di conquistare il grande pubblico.