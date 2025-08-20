Sunrise prolunga di 8 anni contratto con National League (hockey)
Sunrise ha annunciato oggi di aver prolungato di otto anni, fino al termine della stagione 2034/35, il contratto con la National League per la diffusione su MySports delle partite del campionato svizzero di hockey. Confermata anche la collaborazione con TeleTicino.
(Keystone-ATS) Sull’emittente di Melide, così come sui canali CH Media, Léman Bleu e La Télé, durante la stagione regolare verranno offerte in chiaro alcune partite selezionate, mentre nei playoff sarà prevista una diretta televisiva per ogni turno.