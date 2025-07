Sunrise offre ora anche assicurazioni

Keystone-SDA

Sunrise entra in nuovi campi d'attività: l'operatore telecom offre da subito anche assicurazioni di viaggio e contro i rischi cibernetici.

(Keystone-ATS) “Da tempo proponiamo ai nostri clienti servizi aggiuntivi che integrano i classici prodotti di telecomunicazione con vantaggi esclusivi: ora stiamo facendo il passo successivo con soluzioni assicurative innovative e flessibili”, afferma Christoph Richartz, dirigente dell’azienda, citato in un comunicato odierno. “I nostri clienti che sottoscrivono un abbonamento beneficiano di servizi assicurativi leader del settore, difficilmente reperibili altrove in forma così combinata e a condizioni così interessanti”.

Concretamente la nuova offerta è frutto di una collaborazione con le società TAS Versicherungen e Assista Rechtsschutz: i clienti Sunrise avranno quindi accesso a esperti riconosciuti per la consulenza e la gestione dei sinistri, spiega l’impresa. L’assicurazione di viaggio può essere personalizzata in base alle esigenze individuali e costa da 29 franchi per un mese o 78 franchi per un anno; la polizza contro i problemi sul fronte cibernetico viene invece proposta a 78 franchi.

Sunrise segue così l’esempio di Swisscom, numero uno del settore delle telecomunicazioni in Svizzera: la società controllata per il 51% dalla Confederazione ha infatti annunciato l’anno scorso l’espansione verso il campo delle assicurazioni.