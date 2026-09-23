Sunrise lancia nuova IA svizzera per le aziende

Keystone-SDA

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Sunrise, numero due del mercato telecom svizzero, lancia insieme all'azienda tecnologica Phoeniqs un'intelligenza artificiale (IA) specifica per le imprese elvetiche.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di uno strumento concepito per aumentare la produttività del lavoro intellettuale, mettere a frutto il patrimonio di conoscenze aziendali e automatizzare i processi.

“Proponiamo un’IA potente quanto quella dei fornitori globali, ma interamente sotto controllo elvetico: i dati non vengono trasferiti all’estero”, sottolinea André Krause, CEO di Sunrise, citato in un comunicato odierno. Sunrise Business AI Assistant – questo il nome della nuova offerta – è quindi adatto a qualsiasi azienda, comprese quelle soggette ai più elevati requisiti in materia di sicurezza dei dati, protezione dei dati e conformità normativa. “Compiamo così un passo decisivo nella nostra evoluzione da operatore telecom a partner ICT (tecnologie dell’informazione) e IA di riferimento per le ditte”, aggiunge il manager 56enne.

La piattaforma può essere collegata alle applicazioni aziendali esistenti e può impiegare diversi modelli IA. Ciò dovrebbe impedire che le imprese diventino completamente dipendenti da un singolo fornitore di IA globale. I dati dei clienti, i documenti caricati e i contenuti degli spazi di lavoro non vengono utilizzati per l’addestramento dei modelli IA.

Parallelamente, Sunrise lancia KMU Secure Connect, una nuova offerta per le piccole e medie imprese. Essa raggruppa connessione internet, telefonia cloud e varie funzioni di sicurezza. Tra queste figurano la protezione da indirizzi internet dannosi, un firewall gestito centralmente e il blocco di determinati siti web.