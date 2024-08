Sunrise ha composto il cda per il dopo Liberty Global

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’operatore telecom Sunrise ha fatto le scelte per la composizione del futuro consiglio d’amministrazione (cda) per le attività elvetiche dell’attuale casa madre, il gigante britannico-statunitense Liberty Global.

La lista è stata trasmessa all’autorità americana dei mercati (SEC) nel quadro della scissione e reintroduzione alla Borsa di Zurigo annunciata a inizio anno.

L’organo di sorveglianza della futura entità sarà presieduto dal co-fondatore e attuale CEO di Liberty Global, Mike Fries. Faranno poi parte del cda fra gli altri Adam Bird, di McKinsey; l’ex presidente di Sunrise Thomas Meyer e l’ex amministratrice Ingrid Deltenre; Enrique Rodriguez, responsabile tecnologico di Liberty Global; così come Lutz Schüler, alla testa di Virgin Media O2, si legge in un comunicato odierno.

Sunrise spera di spiccare il volo nel quarto trimestre dell’esercizio in corso e il 9 settembre si terrà una giornata dedicata agli investitori per rendere noti i dettagli del progetto che porterà a una maggiore autonomia.

Come noto, lo scorso febbraio è stato reso noto che Sunrise tornerà ad essere indipendente e riportata allo SIX Swiss Exchange. Non si tratta di una classica offerta pubblica iniziale (IPO) per raccogliere fondi, ma di una quotazione per scorporo (spin-off).