Sunrise ha cominciato a spegnere il 3G

Sunrise ha cominciato a spegnere la rete di telefonia mobile 3G, considerata obsoleta, un passo annunciato già due anni or sono.

(Keystone-ATS) A partire da oggi la copertura 3G non sarà più garantita in tutta la Svizzera, ha indicato il secondo operatore telecom del paese sul suo sito web.

La rete 3G sarà gradualmente disattivata: ciò consentirà di aumentare la capacità per le più veloci tecnologie 4G e 5G, spiega Sunrise. La terza generazione di comunicazioni mobili era stata introdotta a inizio millennio.

Da parte sua Swisscom vuole staccare la spina al 3G alla fine dell’anno, come previsto già quattro anni fa. Salt non ha annunciato una data della fine della sua rete.

Salt, invece, rimane fedele al 3G per il momento. L’azienda continua a vedere un’utilità concreta in tale tecnologia e la mantiene attiva, ha detto una portavoce all’agenzia Awp. La possibilità di un’eventuale interruzione sarà riesaminata regolarmente in funzione della domanda, dell’utilizzo e degli sviluppi tecnologici.