Sunrise aumenta le busta paga dell’1,3%, ma non a tutti

Keystone-SDA

Aumenti di stipendio presso Sunrise: l'operatore telecom aumenta quest'anno la massa salariale dell'1,3%.

1 minuto

(Keystone-ATS) I ritocchi in busta paga avverranno comunque in base alle prestazioni, ad eccezione di quelli che concernono i dipendenti dei livelli inferiori: costoro riceveranno tutti almeno lo 0,6% in più.

“Sono soddisfatto degli accordi raggiunti con i partner sociali” afferma il Ceo André Krause, citato in un comunicato congiunto odierno della sua azienda e di Syndicom. “È solo grazie alle competenze, alle idee e alle risorse dei nostri dipendenti che possiamo concretizzare le nostre ambizioni come azienda quotata in borsa e la nostra strategia in qualità di pionieri dell’innovazione”.

“La progressione salariale risulta superiore all’inflazione dello scorso anno, consentendo quindi un aumento reale”, dice da parte sua Daniel Hügli, responsabile settoriale presso Syndicom, che parla anche un partenariato sociale collaudato.