Sunrise: ricavi stabili, cresce l’utile operativo

Keystone-SDA

Sunrise ha guadagnato lievemente di più nel primo trimestre, perlomeno a livello operativo, malgrado i ricavi siano rimasti sostanzialmente stabili.

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(Keystone-ATS) Il fatturato del secondo più importante gruppo telecom svizzero si è attestato a 723 milioni di franchi, lo 0,1% in più dello stesso periodo del 2025, emerge dalle tabelle diffuse stamani dall’azienda. L’utile EBITDAaL (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, nonché al netto degli oneri di leasing) rettificato è salito del 2,5% a 246 milioni.

Il conto economico si chiude però con una perdita netta di 39 milioni, contro un rosso di 1 milione nei primi tre mesi dell’anno prima: il peggioramento è dovuto principalmente alle variazioni dei proventi finanziari, in particolare sugli utili dei cambi, nonché all’aumento dei costi di ristrutturazione. I clienti sono aumentati di 10’000 unità nel settore mobile postpaid, mentre sono diminuiti di 1000 nel segmento internet.

“Il risultato commerciale ottenuto è conforme alle aspettative del primo trimestre, che abitualmente presenta una ridotta liquidità di mercato per motivi stagionali”, afferma il CEO André Krause, citato in un comunicato. “Confermiamo quindi integralmente le nostre previsioni per il 2026, compresa la crescita dei dividendi prevista”.

In borsa l’azione Sunrise si presentava oggi nella prima ora di contrattazioni in ribasso di circa l’1%, a fronte di un mercato generalmente orientato a un moderato rialzo. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato l’1%, mentre sull’arco di dodici mesi la performance è negativa: -5%.

Sunrise ha cominciato a operare nel 1997 come primo concorrente delle allora PTT (oggi Swisscom, per quanto riguarda il ramo telecom). Sono poi seguiti diverse acquisizioni e mutamenti nell’azionariato. L’ultimo importante passo è stato compiuto nel novembre 2020 con la fusione fra Sunrise e UPC (ex Cablecom). Tolta dalla borsa nel 2021, quando è stata rilevata dalla multinazionale anglo-olandese-americana Liberty Global, l’azienda è tornata ad essere quotata nel novembre 2024. La sede principale è a Opfikon (ZH).