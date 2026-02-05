Sunrise: licenzia 147 dipendenti

Keystone-SDA

Sunrise ha concluso il processo di consultazione nell'ambito della sua riorganizzazione aziendale.

(Keystone-ATS) L’operatore telecom annuncia che 147 dipendenti perderanno il posto di lavoro nei mesi di febbraio e marzo, un numero che va messo in relazione ai 190 possibili licenziamenti ventilati in occasione del primo annuncio, l’8 gennaio scorso.

La riorganizzazione mira a creare un’azienda “più veloce, agile ed efficace”, si legge in un comunicato odierno. Gli interventi prevedono una riduzione dei livelli gerarchici, responsabilità più chiare e la razionalizzazione di funzioni sovrapposte. Stando alla società le discussioni con i rappresentanti dei lavoratori e il sindacato Syndicom hanno permesso di attenuare l’impatto della manovra, ma non di evitare le rescissioni dei contratti di impiego, che riguarderanno anche numerose posizioni dirigenziali.

“Le consultazioni hanno dimostrato che i licenziamenti sono inevitabili”, afferma l’impresa, sottolineando come il dialogo abbia comunque portato a un risultato migliore. La società esclude in gran parte dal piano di riduzione dell’organico i dipendenti dei negozi e del servizio clienti con contatto diretto con gli utenti, così come tutti gli apprendisti.

Per i 147 dipendenti coinvolti si applicherà il piano sociale esistente, che include supporto finanziario, un programma di ricollocamento professionale e un fondo per casi di difficoltà individuali o misure di qualificazione. Sono previste disposizioni specifiche per i lavoratori over 58, che riceveranno un contratto a termine fino ai 62 anni, oltre i quali Sunrise contribuirà a un pensionamento anticipato. L’obiettivo dichiarato per i dipendenti più giovani è favorire il più rapido reinserimento nel mercato del lavoro.