Sulzer: “taglieremo costi e personale”, borsa plaude

Keystone-SDA

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Sulzer reagisce alle difficoltà della sua divisione Chemtech, che nel primo semestre ha subito un arretramento dei nuovi ordinativi (-22% su base annua) andando a pesare sull'intero risultato del gruppo industriale.

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(Keystone-ATS) Nel comparto è previsto un taglio del 10% a livello di costi e personale, ha affermato la presidente esecutiva Suzanne Thoma nella teleconferenza di commento ai dati aziendali odierni.

“Abbiamo avviato un ulteriore programma di ristrutturazione per Chemtech e intendiamo così accelerarne la trasformazione”, ha spiegato la dirigente 64enne che fra il 2013 e il 2022 è stata numero uno del gruppo energetico BKW. I benefici di questi interventi saranno visibili a partire dal primo semestre del 2027.

Il responsabile finanziario Thomas Zickler ha quantificato i costi legati al piano in pochi milioni di franchi, a cui si aggiunge una svalutazione straordinaria su un impianto a Singapore. “I costi per le misure su Chemtech non peseranno però sulla redditività del secondo semestre”, ha assicurato, aggiungendo che gli interventi già avviati nel 2025 inizieranno ora a dispiegare pienamente i loro effetti.

Nonostante il quadro complessivo, Thoma ha voluto sottolineare che il trend positivo di fondo per Chemtech – divisione specializzata in tecnologie e soluzioni per i processi chimici, soprattutto in separazione, purificazione, miscelazione statica e polimerizzazione – resta intatto. “Stiamo assistendo a una stabilizzazione nelle attività di base: all’inizio del secondo trimestre, il calo delle commesse è stato meno marcato rispetto al primo”, ha precisato la dirigente con dottorato al Politecnico federale di Zurigo.

La borsa ha reagito con entusiasmo: sul mercato elvetico l’azione Sulzer guadagnava nel pomeriggio il 7%. Dall’inizio dell’anno il titolo è stabile, mentre sull’arco di dodici mesi ha guadagnato l’1% e in cinque anni la performance è del +70%.