Sul Grütli dominano i costumi tradizionali e un berretto rosso

Keystone-SDA

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I costumi tradizionali sono stati al centro dell'attenzione durante la Festa nazionale sul Grütli. Nel suo discorso del 1° agosto, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha definito le tradizioni vivaci e variegate uno dei pilastri della Svizzera.

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(Keystone-ATS) Secondo i dati forniti dalla Società svizzera di utilità pubblica (SSUP), che organizza la cerimonia, oggi si sono recate al Grütli oltre 1’100 persone. Diverse centinaia indossavano un costume tradizionale. L’ospite d’onore di quest’anno era infatti l’Associazione svizzera dei costumi tradizionali, fondata cento anni fa a Lucerna.

I costumi tradizionali, estremamente variegati, hanno dato un tocco di colore alla cerimonia. Si potevano vedere cuffiette e cappelli di paglia per le donne, pantaloni lunghi e al ginocchio per gli uomini, scarpe eleganti con fibbie e zoccoli massicci. Già durante la traversata del lago da Brunnen (SZ) al Grütli, alcuni partecipanti in costume tradizionale hanno creato un’atmosfera festosa, scatenandosi in balli al ritmo della musica Ländler suonata dal vivo.

Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin, nel suo discorso ha fatto riferimento ai costumi tradizionali. La tradizione rimane viva quando le persone la indossano – anche in senso letterale – ha affermato. L’abbigliamento rende visibile “chi siamo, da dove veniamo o a cosa sentiamo di appartenere”, ha affermato Parmelin. La Svizzera non conosce solo molti linguaggi dell’abbigliamento, ma anche lingue nazionali, regioni e tradizioni. “Questa diversità non ci divide”.

Né palazzo né fortezza

Non solo l’abbigliamento, ma anche il Grütli racconta, secondo Parmelin, di origini e appartenenza. Racconta che la Svizzera non è mai stata grande per le sue dimensioni, ma per la sua volontà di determinare autonomamente il proprio destino.

Il Grütli non è né un palazzo né una fortezza, ha affermato Parmelin. “È un semplice prato”. Ciò dimostra che in Svizzera al centro ci sono le persone. La Svizzera non poggia su una singola persona o istituzione, ma su milioni di persone che ogni giorno si assumono le proprie responsabilità.

Il Gütli dimostra anche che persone di origini diverse sono più forti insieme che da sole, ha affermato il presidente della Confederazione. La Svizzera non è solo un’eredità, ma anche una responsabilità che ogni generazione deve assumersi di nuovo. “Non importa quali abiti indossino. Che si tratti di costumi tradizionali, completi, pantaloncini o cappellini da baseball rossi”, ha detto Parmelin, agitando il suo famoso cappellino con la scritta “Switzerland – Great Since 1291”.

Parmelin si era già infilato il cappellino quando è entrato sul prato del Grütli, attirando gli applausi e le grida di “bravo” della folla. Il presidente della Confederazione ha quindi spiegato che il cappellino non era stata una sua idea, ma era stato proposto da “Presenza Svizzera”, l’unità del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) che promuove l’immagine della Svizzera all’estero. Il vodese ha definito il cappellino un “occhiolino” rivolto agli Stati Uniti.