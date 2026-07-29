Sui mezzi senza ticket: associazione paga multe a persone indigenti

Keystone-SDA

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L'associazione "Freiheitsfonds Schweiz" paga le multe delle persone indigenti che utilizzano i mezzi pubblici senza biglietto valido e vengono sorprese a farlo. L'obiettivo è evitare che queste persone finiscano in prigione.

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(Keystone-ATS) L’associazione ha così permesso di scongiurare 228 giorni di detenzione, spendendo a tal fine circa 14’200 franchi, scrive il co-promotore Basil Weingartner su richiesta di Keystone-ATS, confermando un articolo dei quotidiani di CH-Media.

Stando al responsabile si sono finora fatte avanti 26 persone, 14 delle quali hanno soddisfatto i criteri necessari affinché la loro multa venisse pagata.

L’associazione – raggiungibile attraverso l’omonimo sito web (in tedesco) – interviene quando le persone interessate hanno già ricevuto un avviso di comparizione per l’inizio della detenzione o si trovano già in carcere. Il fondo raccoglie i fondi per il pagamento delle multe tramite una campagna di crowdfunding sul proprio sito web. Finora sono stati raccolti circa 92’000 franchi.

L’iniziativa mira a evitare le conseguenze negative della detenzione, come la perdita del posto di lavoro. Secondo il fondo, si sono fatte avanti anche persone single che, a causa della detenzione, non avrebbero più potuto prendersi cura dei propri figli.

Non un incentivo a “viaggiare senza biglietto”

L’associazione, che in italiano si chiamerebbe “Fondo per la libertà Svizzera”, esiste ufficialmente dal 2025 ed è organizzata come collettivo democratico di base. “Quando le persone indigenti utilizzano i mezzi pubblici senza biglietto, non lo fanno volontariamente, ma perché non hanno i soldi per farlo. Il nostro non è un incentivo a viaggiare senza ticket”, afferma Weingartner.

Chi viene controllato sui mezzi pubblici senza biglietto e non è in grado di pagare la multa si trova rapidamente a dover far fronte a importi più elevati. Se non è possibile recuperare nulla tramite un un’esecuzione o un pignoramento dello stipendio, il debito viene convertito in una pena detentiva sostitutiva.

Iniziative politiche

Recentemente, il Consiglio nazionale ha respinto una mozione che chiedeva misure alternative alla pena sostitutiva della reclusione per multe fino a 5’000 franchi. Interventi parlamentari analoghi sono tuttavia pendenti a livello cantonale.

Lo scorso maggio il Consiglio di Stato bernese ha inoltrato alla Confederazione, su incarico del Gran Consiglio, un’iniziativa cantonale che a sua volta chiede un adeguamento della Costituzione federale, affinché anche dopo la conversione di una multa in pena sostitutiva rimanga la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità.