Sudan: Usa annunciano colloqui per cessate il fuoco in Svizzera

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver invitato le parti in guerra in Sudan a tenere colloqui per il cessate il fuoco il mese prossimo in Svizzera.

Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto che Washington ha invitato l’esercito regolare del Sudan e le forze paramilitari di supporto rapido ad avviare negoziati mediati dagli Stati Uniti il 14 agosto nella Confederazione.

Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri per il momento non ha risposto alle sollecitazioni.