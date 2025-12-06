Sudan: raid su un asilo, 50 morti di cui 33 bambini
Un attacco con droni sulla città di Kalogi, nella regione sudanese di Kordofan, avrebbe colpito giovedì un asilo uccidendo almeno 50 persone, tra cui 33 bimbi. Lo riporta la BBC, secondo cui la Rete dei medici e l'esercito accusano le Forze di supporto rapido RSF
(Keystone-ATS) Il gruppo paramilitare che combatte l’esercito nella guerra civile sudanese ha a loro volta accusato l’esercito di aver colpito venerdì un mercato con un attacco con droni su un deposito di carburante nella regione del Darfur, al valico di frontiera con il Ciad di Adré.