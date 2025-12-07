Sudan, ribelli attaccano con droni un asilo: decine di morti

Keystone-SDA

Un attacco con droni da parte di paramilitari su un asilo e su un ospedale in Sudan ha provocato la morte di decine di civili, tra cui numerosi bambini.

(Keystone-ATS) Lo scrive la Afp citando un funzionario locale. L’attacco è avvenuto nella città di Kalogi, controllata dall’esercito, nello stato sudanese del Kordofan meridionale.

Sono stati effettuati tre attacchi, colpendo “prima un asilo, poi un ospedale” e poi “persone che cercavano di salvare i bambini”, ha dichiarato all’Afp Essam al-Din al-Sayed, capo dell’unità amministrativa di Kalogi, tramite una connessione Starlink.

Al SaYed ha attribuito l’attacco alle Forze di Supporto Rapido (RSF), in guerra con l’esercito dall’aprile 2023, e ai loro alleati del Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese del Nord, guidato da Abdelaziz al-Hilu.