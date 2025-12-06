Sudafrica: sparatoria in dormitorio per lavoratori, 12 morti

Keystone-SDA

Uomini armati hanno aperto il fuoco in un dormitorio per lavoratori a Pretoria, la capitale del Sudafrica, uccidendo 12 persone, tra cui due bambini di tre e dodici anni, in quello che secondo la polizia era un "bar clandestino".

(Keystone-ATS) Questo attacco è l’ultimo di una serie di sparatorie di massa che hanno sconvolto il paese di 63 milioni di abitanti, afflitto da una criminalità endemica e da un tasso di omicidi tra i più alti al mondo.

“Posso confermare che in totale 25 persone sono state colpite da proiettili”, ha dichiarato la portavoce della polizia Athlenda Mathe. Dieci persone sono morte sul posto nella township di Saulsville, uno dei quartieri periferici originariamente creati per alloggiare la popolazione nera e altri gruppi non bianchi durante l’apartheid. Le altre due persone sono morte in ospedale a causa delle ferite riportate, ha precisato la polizia.