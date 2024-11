Successo per la vignetta autostradale elettronica

Keystone-SDA

La vignetta autostradale elettronica seduce gli automobilisti. Sugli 11 milioni di contrassegni 2024 venduti, il 35% erano digitali. Si tratta del primo anno in cui gli utenti stradali hanno potuto scegliere un'alternativa al tradizionale adesivo.

(Keystone-ATS) La maggioranza delle vignette elettroniche sono state vendute in Svizzera, circa 2,35 milioni di esemplari, si legge in un comunicato odierno dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Si tratta del 61,9% del totale.

Fra i veicoli immatricolati all’estero, la domanda maggiore si è registrata in Germania (16,4%). Seguono Francia (8,7%), Italia (3,5%), Paesi Bassi (1,8%) e Belgio (1,7%).

“Il motivo principale dell’elevata richiesta del contrassegno elettronico è probabilmente il suo vantaggio rispetto a quello adesivo”, si legge nella nota. Si pensi in particolare alla facilità di acquisto immediata online e il non doverlo applicare fisicamente sul parabrezza e poi rimuoverlo a fine anno.

La versione digitale è inoltre legata alla targa, un vantaggio in caso di targhe trasferibili. Senza contare che non è necessario procurarsi una nuova vignetta in caso di cambio d’auto o di rottura del parabrezza.

La vignetta adesiva 2025 (e la corrispondente icona elettronica) sarà di colore arancione. Entrambi le varianti saranno acquistabili dal primo dicembre.

www.e-vignette.ch