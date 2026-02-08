Successo per la Festa del freddo a La Brévine

Keystone-SDA

Nuovo successo per la Festa del freddo questo weekend a La Brévine (NE). Circa 12'000 persone si sono recate nella Siberia svizzera, eguagliando il record del 2024.

1 minuto

(Keystone-ATS) Proprio dall’edizione 2024 la festa si svolge con una nuova formula, spalmata su due giorni e biennale.

La 12esima edizione ha potuto contare su una meteo perfetta: sole e temperature gradevoli in giornata e freddo pungente al calar del sole, hanno scritto gli organizzatori facendo un primo bilancio dell’evento.

Nei due giorni di festa, i visitatori hanno gustato oltre 1000 fondue, più di 325 litri di zuppa di piselli, 300 litri di vin brulé, 300 litri di tè, senza contare 400 salsicce e 150 choucroute.

Sono poi stati 270 i coraggiosi che hanno affrontato le acque del Lac des Taillères, a meno di due gradi di temperatura.