Successione Amherd: zurighese Philipp Kutter non si candida

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale zurighese Philipp Kutter (Centro) non si candida alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Lo ha riferito lui stesso a Keystone-ATS, indicando motivi famigliari.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Ci ho pensato attentamente. Ma devo rinunciare per motivi famigliari”, ha detto Kutter. La famiglia ha la priorità. La carica di consigliere federale richiede troppo tempo. “Non per niente la maggior parte dei consiglieri federali non ha figli o ha già figli grandi”.

In consiglio nazionale dal 2018, Kutter ha 49 anni. Nel febbraio di due anni fa ha avuto un grave incidente sugli sci che lo ha reso tetraplegico. Anche la disabilità ha naturalmente giocato un ruolo nelle sue considerazioni. Kutter afferma tuttavia di essere arrivato alla conclusione che grazie ai supporti nella vita quotidiana e alle misure strutturali “avrebbe fortunatamente potuto funzionare bene”.

Il consigliere nazionale zurighese non esclude del tutto di potersi candidare tra qualche anno. “Mai dire mai”, ha dichiarato in proposito, precisando che la sua felicità non dipende da una simile carica.

Finora un solo candidato

Finora un solo candidato si è lanciato nella corsa. Si tratta del consigliere nazionale sangallese e presidente dell’Unione svizzera dei contadini (USC) Markus Ritter, di 57 anni. La sezione del Centro di San Gallo ha annunciato ieri la candidatura.

Le sezioni cantonali del partito hanno tempo fino a mezzogiorno del 3 febbraio per presentare i loro candidati. Il gruppo parlamentare del Centro alle Camere federali si riunirà il 21 febbraio per decidere sull’eventuale ticket di candidature. L’elezione, da parte dell’Assemblea federale, avverrà il 12 marzo.