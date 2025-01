Successione Amherd: Ritter interessato, decisione martedì

Keystone-SDA

Il presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) Markus Ritter è interessato alla successione in Consiglio federale di Viola Amherd. Il consigliere nazionale lo ha fatto presente alla sezione sangallese del Centro, che ora sta esaminando la sua candidatura.

2 minuti

(Keystone-ATS) La decisione sulla nomina spetta infatti al partito cantonale. Esso terrà una conferenza stampa martedì prossimo, durante la quale verrà annunciato se Ritter sarà proposto ufficialmente come candidato. All’incontro con i media sarà presente anche il diretto interessato. Pure l’USC si esprimerà lo stesso giorno.

“Voglio assumermi questa responsabilità”, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS il 57enne, confermando quanto anticipato da “Schweiz am Wochenende” e diventando il primo nome all’interno del suo partito a rendere pubbliche le sue ambizioni per il post Amherd in governo. Finora erano giunti una serie di rifiuti da parte delle personalità più in vista dello schieramento.

Con la sua candidatura, Ritter vuole contribuire a garantire che il gruppo del Centro e di conseguenza l’Assemblea federale possano contare su una buona scelta. Ma come detto sarà la sezione cantonale ad avere l’ultima parola.

Ritter è membro del Consiglio nazionale dal 2011 e presidente dell’USC dal 2012. È considerato un membro influente del Parlamento, ma ha il “problema” di provenire dallo stesso cantone della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

In settimana, Ritter ha svelato ai giornali del gruppo “CH Media” che persone di tutti gli schieramenti lo hanno avvicinato, chiedendogli di prendere seriamente in considerazione una candidatura. Secondo il deputato a Berna, il fatto che diversi importanti membri del suo partito abbiano declinato non è una sorpresa.

Tutti i politici più di spicco del Centro sono infatti inseriti in un contesto di responsabilità. E ora, ha evidenziato Ritter, “piuttosto inaspettatamente” devono decidere entro 14 giorni se rinunciare a tutto ciò che hanno fatto finora nella loro carriera per candidarsi al Consiglio federale.