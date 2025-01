Successione Amherd: Ritter è candidato, è il primo

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale sangallese e presidente dell'Unione svizzera dei contadini (USC) Markus Ritter è candidato alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Lo ha annunciato oggi la sezione del Centro di San Gallo in una conferenza stampa.

(Keystone-ATS) La candidatura del sangallese non costituisce una sorpresa: già domenica il 57enne aveva dichiarato “voglio assumermi questa responsabilità”. Ritter è così diventato il primo all’interno del partito a rendere pubbliche le sue ambizioni per il post Amherd in Governo. Finora erano giunti una serie di rifiuti da parte delle personalità più in vista dello schieramento, tra le quali il presidente del Centro uscente Gerhard Pfister e il consigliere nazionale grigione Martin Candinas.

Ritter è membro del Consiglio nazionale dal 2011 e presidente dell’USC dal 2012. È considerato un membro influente del Parlamento, ma ha il “problema” di provenire dallo stesso cantone della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.