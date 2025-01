Successione Amherd: consigliere nazionale Rechsteiner (AI) rinuncia

Keystone-SDA

Il consigliere nazionale Thomas Rechsteiner (Centro/AI) ha deciso oggi di non candidarsi alla successione di Viola Amherd in Consiglio federale. Non sarebbe stato possibile trovare in breve tempo un sostituto per la mia attività professionale, ha spiegato.

(Keystone-ATS) La decisione è stata preceduta da intensi chiarimenti e discussioni nel suo ambiente professionale, politico e personale, ha indicato Rechsteiner in un comunicato stampa odierno. Al momento non può pensare di concentrarsi esclusivamente sul lavoro in un esecutivo.

Il centrista Rechsteiner è consigliere nazionale del Canton Appenzello Interno dal 2019. “La combinazione tra attività lavorativa e responsabilità nella mia azienda, nella politica nazionale e in vari mandati mi soddisfa molto”, ha ancora precisato, citato nella nota. Rechsteiner vuole pertanto continuare il suo impegno quale politico di milizia.

Il successore di Viola Amherd verrà eletto dall’Assemblea federale unita il 12 marzo. Il Centro ha fissato al 3 febbraio il termine per l’inoltro delle candidature da parte delle sezioni cantonali. Nel frattempo, diverse persone (tra cui il presidente del partito Gehrard Pfister e il consigliere nazionale grigionese Martin Candinas) hanno rinunciato a presentare una candidatura.