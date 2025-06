Straumann delocalizza in Cina, verso taglio di 250 impieghi

Importante decisione strategica in seno a Straumann, gruppo basilese specializzato nella produzione di impianti dentali.

(Keystone-ATS) La società intende trasferire parte della produzione in Cina, cosa che potrebbe comportare la soppressione di 250 impieghi nello stabilimento di Villeret (BE).

La fabbrica nel Giura bernese si concentrerà sugli articoli ad alto valore aggiunto, ha indicato l’impresa. Per sostenere a lungo termine lo sviluppo del sito nei prossimi cinque anni saranno investiti 60-80 milioni di franchi in tecnologie avanzate, modernizzando l’infrastruttura e sviluppo delle competenze dei dipendenti. Negli ultimi sette anni Villeret ha conosciuto un’importante espansione, con l’organico che è raddoppiato, passando da circa 550 a oltre 1000 collaboratori.

Il gruppo vuole però anche essere presente con forza in Cina, con la la produzione locale considerata un fattore decisivo per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche e per l’ulteriore sviluppo. “Con il trasferimento graduale della produzione dei prodotti venduti in Cina nel nuovo campus autorizzato di Shanghai, Straumann si assicura la crescita futura in questa importante regione e allo stesso tempo si rafforza la presenza produttiva in Svizzera”, affermano i vertici. Tale mossa strategica garantirà la competitività e la crescita a lungo termine in Cina, un mercato che attualmente rappresenta oltre il 15% delle vendite globali del gruppo.

Oggi in borsa l’azione Straumann marcia sul posto a circa 106 franchi. Dall’inizio dell’anno il corso è sceso del 6% e negativa, nella misura del 10%, è anche la performance sull’arco di 12 mesi. Ampliando la prospettiva a cinque anni il titolo ha invece guadagnato il 32%.

Società fondata nel 1954, Straumann si definisce leader globale in implantologia e odontoiatria restaurativa e rigenerativa. In collaborazione con cliniche, istituti di ricerca e università, l’impresa conduce ricerche, sviluppa e produce impianti dentali, strumenti, protesi e biomateriali per la rigenerazione tissutale e ossea. Il campo di applicazione va dalle sostituzioni di denti ai restauri, passando dai sistemi per prevenire la perdita di denti. Oggi Straumann è una realtà che impiega più di 12’000 persone, di cui 1800 in Svizzera, e offre prodotti in oltre un centinaio di paesi. L’azienda ha sede a Basilea ed è quotata in borsa dal 1998.