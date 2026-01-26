Strage ferroviaria Adamuz, rinviato l’omaggio di Stato alle vittime

Il governo spagnolo e la Giunta dell'Andalusia hanno deciso di rinviare l'omaggio ufficiale di Stato alle vittime della tragedia ferroviaria di Adamuz (Cordoba), che ha causato 45 morti e circa 150 feriti.

(Keystone-ATS) L’omaggio era inizialmente previsto per sabato 31 gennaio a Huelva (Andalusia), città d’origine della maggior parte dei deceduti.

Il rinvio arriva su richiesta delle famiglie, molte delle quali hanno dichiarato di non poter partecipare o hanno espresso la volontà che la cerimonia si celebri in un momento successivo, segnala la Moncloa.

L’amministrazione centrale e regionale hanno concordato di posticipare a una nuova data da destinare al ricordo solenne, che doveva essere presieduto dai monarchi Felipe VI e Letizia.

Ieri oltre 700 persone, fra le quali volontari e personale dei servizi di emergenza, hanno partecipato a una messa nella Casetta municipale di Adamuz – il centro polivalente dove sono stati assistiti i feriti nella notte dell’incidente – celebrata dal vescovo di Cordoba, Jesus Fernandez, per i funerali delle 45 vittime. Anche Malaga ha ricordato le vittime con una messa presieduta ieri dal vescovo della città, José Antonio Satué nella cattedrale de la Encarnacion.