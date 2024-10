Storico produttore scarpe Künzli è salvo, compra Roberto Martullo

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Sospiro di sollievo presso l’impresa Künzli di Windisch (AG), storico fabbricante di scarpe svizzero.

L’imprenditore Roberto Martullo – marito della manager e consigliera nazionale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) – acquista l’azienda, che per problemi di successione era minacciata di chiusura.

Martullo gestirà inizialmente personalmente le attività di Künzli, ha indicato l’azienda in un comunicato diffuso oggi. Il trasferimento delle conoscenze è garantito, poiché la precedente proprietaria Barbara Artmann accompagnerà la transizione fino alla metà del 2025 o “fino a quando sarà desiderato”. Ciò garantisce che la produzione e l’elaborazione degli ordini in corso possano continuare. Il personale sarà mantenuto.

“Un’azienda svizzera così tradizionale non deve andare perduta”, afferma Martullo, citato nella nota. “Farò in modo che la società sia mantenuta per i clienti, i partner e in particolare i dipendenti”. Anche Artmann esprime soddisfazione nel documento diffuso per la stampa, parlando di una “soluzione ideale”.

Künzli SwissSchuh – questa la ragione sociale completa – ha una storia quasi centenaria. L’azienda è stata infatti fondata nel 1927 da Werner Künzli. Nel 1955 il figlio Kurt Künzli rilevò l’attività e sviluppò la società sino a farla diventare un popolare produttore di scarpe sportive: tipiche sono le calzature con cinque strisce, come pure quelle ortopediche o quelle usate nella lotta svizzera.