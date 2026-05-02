Stop ai voli di Spirit Airlines, salvataggio fallito

Keystone-SDA

La compagnia aerea Spirit Airlines annuncia la sospensione dei voli, diventando così la prima importante compagnia aerea statunitense a interrompere le operazioni in quasi 25 anni. Lo riportano i media americani e altre testate internazionali.

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(Keystone-ATS) La chiusura arriva in un momento in cui l’impennata dei prezzi del carburante per aerei ha mandato in fumo i piani di uscita dalla seconda procedura fallimentare. I tentativi di raggiungere un accordo con l’amministrazione Trump su un piano di salvataggio dell’ultimo minuto, accettabile anche da un gruppo chiave di creditori, si sono rivelati infruttuosi.

La decisione costringerà milioni di passeggeri in possesso di biglietti Spirit a cercare soluzioni di viaggio alternative nei prossimi mesi e lascerà senza lavoro 17’000 dipendenti della compagnia. L’eliminazione dei voli della compagnia aerea comporterà probabilmente anche un aumento delle tariffe in tutto il settore aereo statunitense.

Un avvocato di Spirit ha dichiarato la scorsa settimana a un tribunale fallimentare che la compagnia aerea era in “trattative molto avanzate” con l’amministrazione per un piano di salvataggio. Ma un gruppo chiave di creditori non ha approvato quel piano, secondo una fonte a conoscenza delle trattative. Questi creditori si sono opposti al pacchetto che, a quanto pare, avrebbe dato al governo il controllo della stragrande maggioranza delle azioni della compagnia aerea.

Secondo la società di analisi aeronautica Cirium, Spirit ha circa 9’000 voli programmati da oggi 2 maggio fino alla fine del mese. Questi voli hanno un totale di 1,8 milioni di posti. Ciò significa che in media circa 300 voli e 60’000 potenziali passeggeri al giorno saranno interessati solo nel prossimo mese.

La chiusura definitiva di una compagnia aerea è un evento molto raro. La chiusura di Spirit è la prima di una compagnia aerea statunitense di rilievo da quando Midway Airlines cessò le attività subito dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.