Stoltenberg, “via divieto a Kiev contro obiettivi in Russia”

(Keystone-ATS) Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati della NATO che forniscono armi all’Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. Lo riporta il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell’Alleanza.

Il chiaro obiettivo di Stoltenberg, anche se mai nominato, è la politica del presidente statunitense Joe Biden – scrive l’Economist – di controllare ciò che l’Ucraina può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani.

La reazione ucraina non si è fatta attendere: ”è utile che tutti gli invitati alla cosiddetta conferenza di pace per l’Ucraina in Svizzera sappiano” che il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati che forniscono armi a Kiev a porre fine al divieto di utilizzarle per colpire obiettivi militari in Russia, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova su Telegram.

In Svizzera si terrà una conferenza sull’Ucraina il 15 e 16 giugno, sul Bürgenstock (NW). Berna ha invitato più di 160 delegazioni, tra cui quelle del G7, del G20 e dei paesi Brics. La Federazione Russa non figura tra gli invitati all’incontro.