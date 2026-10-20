Sting per un concerto in un piccolo festival elvetico

Keystone-SDA

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Sting torna l'estate prossima per un concerto in Svizzera, stavolta in una cornice intima, sul palco del piccolo festival St. Peter at Sunset a Kenstenholz (SO). L'ex frontmann dei Police si esibirà il 9 luglio 2027.

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(Keystone-ATS) Il 75enne britannico, passato a luglio per la nona volta dal Montreux Jazz Festival, si esibirà all’openair solettese ai piedi delle colline del Giura nell’ambito del suo tour europeo “Sting 3.0” accompagnato dal chitarrista Dominic Miller e dal batterista Chris Maas, hanno indicato gli organizzatori in una nota.

Una formazione volutamente essenziale – basso, chitarra e batteria – che permetterà all’artista britannico di rivisitare il suo vasto repertorio. La prevendita per il concerto inizierà venerdì alle 10:00.

Nato Gordon Sumner nel 1951 nel nordest dell’Inghilterra, Sting si è fatto conoscere dalla fine degli anni 1970 come cantante e bassista dei Police. Con “Roxanne”, “Message in a Bottle” e “Every Breath You Take”, il trio ha proposto un miscuglio di rock, pop e reggae prima che il suo leader proseguisse una carriera solista di successo.

In quasi mezzo secolo di carriera, Sting ha venduto circa 100 milioni di album con i Police e come solista e ha vinto 17 Grammy. È stato inoltre inserito nella Rock & Roll Hall of Fame insieme ai Police. Candidato quattro volte all’Oscar per la migliore canzone originale, finora non si è mai aggiudicato la statuetta.

L’openair St. Peter at Sunset – che deve il suo nome alla cappella di San Pietro e Paolo che sorge accanto al palco e al fatto che dall’area del festival si vede il tramonto – ospiterà, tra gli altri, il 10 luglio 2027, la cantante scozzese Amy Macdonald, rivelata nel 2007 dal brano “This is the life”. La 39enne presenta attualmente il suo sesto album “Is This What You’ve Been Waiting For?”, uscito nel 2025.

La prossima edizione del festival si terrà dal 7 all’11 luglio 2027.

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