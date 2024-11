Stelle cadenti nei cieli svizzeri

Keystone-SDA

Gli astrofili in queste notti hanno la possibilità di avvistare stelle cadenti nei celi svizzeri. Fino al 30 novembre sarà possibile vedere le meteore dello sciame delle Leonidi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il picco dell’attività dovrebbe registrarsi nella notte fra il 17 e il 18 novembre, ha spiegato a Keystone-ATS Marc Eichenberger, presidente della Società astronomica svizzera (SAS). A causa della luna piena da poco passata, sarà tuttavia difficile avvistare le meteore.

Fondamentalmente, per avere speranza di avvistamenti, bisogna salire sopra la soglia della nebbia e recarsi dove c’è un cielo sgombro e lontano da fonti luminose, ha sottolineato Eichenberger. Buone condizioni potrebbero trovarsi sul versante sud delle Alpi e in Vallese, sostiene MeteoSvizzera. A nord delle Alpi e in particolare nelle pianure la situazione dovrebbe invece risultare nebbiosa.

Le Leonidi sono tracce della cometa 55P/Tempel-Tuttel e si ripresentano una volta all’anno.