Stellantis chiude 2025 con una perdita netta di 22 miliardi di euro

Keystone-SDA

Il colosso automobilistico Stellantis chiude il 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rosso è dovuto a 25,4 miliardi di oneri straordinari per la revisione della strategia sull’elettrico, la cui diffusione è più lenta del previsto, e per rimettere al centro la libertà di scelta dei clienti con un’offerta completa di alimentazioni, incluso il diesel.

I ricavi netti sono pari a 153,5 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto al 2024, principalmente a causa degli effetti negativi dei tassi di cambio e del calo dei prezzi netti nel primo semestre del 2025. La perdita operativa rettificata è di 842 milioni di euro. Il flusso di cassa industriale è negativo per 4,5 miliardi di euro.

“I risultati dell’esercizio 2025 riflettono il costo della sopravvalutazione del ritmo della transizione energetica e della necessità di reimpostare il nostro business mettendo al centro la libertà di scelta dei clienti”, ha detto il CEO, Antonio Filosa. “Nella seconda metà dell’anno abbiamo iniziato a vedere i primi segnali positivi di progresso”,

Nel secondo semestre le consegne hanno raggiunto i 2,8 milioni di unità, in progressione dell’11% su base annua. Tutte le regioni che hanno registrato un aumento dei volumi.