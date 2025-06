Stellantis, il nuovo Ceo avrà sede negli Usa

Keystone-SDA

Il nuovo Ceo di Stellantis Antonio Filosa avrà sede negli Stati Uniti, contrariamente al suo predecessore Carlos Tavares, che aveva scelto l'Europa. La conferma arriva oggi da un portavoce della società.

(Keystone-ATS) Il 52enne italiano nominato il 28 maggio alla guida del quarto gruppo automobilistico più grande al mondo manterrà la sede a Detroit, Michigan, dove ha guidato il gruppo per il continente americano, fa sapere Stellantis, confermando quando rivelato dal quotidiano francese Les Echos. Paga in dollari, per Filosa, che percepirà uno stipendio base annuo di 1,8 milioni di dollari (1,5 milioni di franchi), più bonus.

Una decisione simbolica, per Stellantis: per il gruppo, l’Europa rappresenta il mercato più grande in termini di volume, ma genera la maggior parte dei suoi profitti in Nord America.