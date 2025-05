Starmer invoca unità in 80 anni da vittoria, ‘pace a caro prezzo’

Celebrazioni al via nel Regno Unito oggi, giornata non lavorativa, per il ricordo dell'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale destinato a culminare l'8 maggio con il tradizionale VE ('Victory in Europe') Day.

(Keystone-ATS) Anniversario decennale che rappresenta anche una sorta di estremo omaggio agli ultimi, vecchissimi reduci di allora ancora in vita. “Un momento di unità nazionale”, nella parole di un messaggio diffuso per l’occasione dal primo ministro laburista, Keir Starmer, il quale ha invitato i connazionali – richiamando indirettamente la situazione internazionale attuale segnata fra l’altro dal conflitto fra Russia e Ucraina – a festeggiare riflettendo su “una pace conquistata a duro prezzo”: onorando “la memoria di coloro che persero la vita e i sacrifici compiuti da tanti per garantire la nostra libertà”.

Il programma prevede per oggi che re Carlo III e la regina Camilla ospitino un ricevimento e offrano un tè a un drappello di veterani di guerra superstiti. Dopo essersi affacciati al balcone di Buckingham Palace per salutare un passaggio di aerei della Raf sui cieli di Londra, a conclusione di una parata di 1300 militari delle forze armate di Sua Maestà: parata a corredo della quale sfileranno anche alcuni militari ucraini, a testimonianza del sostegno britannico a Kiev.

Fra i vari momenti di questi questi quattro giorni di commemorazione solenne è prevista anche la lettura pubblica a Parliament Square, di fronte a Westminster, dopo i rintocchi del Big Ben, dove verrà recitato il discorso della Vittoria che Winston Churchill pronunciò 80 anni or sono in veste di primo ministro per proclamare la sconfitta in Europa della Germania nazista e dei suoi alleati. Oltre a concerti, iniziative simboliche, party di strada per la gente e riti il cui clou sarà rappresentato giovedì 8 da una liturgia nell’Abbazia di Westminster, sempre alla presenza dei reali.

Il palazzo fa intanto sapere ufficiosamente di sperare che “nulla allontani o distragga” questa settimana l’opinione pubblica dalla celebrazione dell’80esimo anniversario. Auspicio che invoca implicitamente una tregua mediatica sulle ultime code polemiche della faida fra il principe ribelle Harry e il resto della Royal Family, segnate venerdì dal verdetto sfavorevole al ricorso del duca di Sussex contro la revoca della scorta, a cui sono seguite un’inattesa intervista dai toni emotivi del secondogenito di Carlo e Diana alla Bbc – fra offerte di riconciliazione e recriminazioni – e la gelida reazione di Buckingham Palace.